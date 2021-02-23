Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В своем поздравлении россиян с Днем защитника Отечества, опубликованном ранее, президент заявил, что современный мир требует постоянной бдительности и российские армия и флот умеют эффективно отвечать на его самые сложные вызовы. Авторитет российских войск растет, что подтверждает рост интереса молодежи к воинской службе, добавил он.