Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин по традиции в День защитника Отечества возложил цветы к Вечному огню, сообщается на сайте Кремля.
В церемонии также приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, участники боевых действий и ветераны военной службы, а также суворовцы и учащиеся Московского высшего общевойскового командного училища и Военного университета Минобороны.
В своем поздравлении россиян с Днем защитника Отечества, опубликованном ранее, президент заявил, что современный мир требует постоянной бдительности и российские армия и флот умеют эффективно отвечать на его самые сложные вызовы. Авторитет российских войск растет, что подтверждает рост интереса молодежи к воинской службе, добавил он.