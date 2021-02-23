Украина зарегистрировала вакцину AstraZeneca

Ранее, 10 февраля, вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Брюсселе заявил, что Евросоюз планирует в феврале предоставить Украине 117 000 доз вакцины Pfizer, а также до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.