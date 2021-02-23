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Украина зарегистрировала вакцину AstraZeneca

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Минздрав Украины зарегистрировал вакцину от коронавируса, совместно разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщается на сайте министерства.

«Вчера, 22 февраля 2021 г., министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford / AstraZeneca для экстренного медицинского применения», — говорится в сообщении.

Вакцина, закупаемая Украиной, производится в индийском городе Пуна, контролировать отгрузку первой партии туда ездил лично глава минздрава Максим Степанов. Всего в первые шесть месяцев Киев рассчитывает получить около 2,2-3,7 млн доз вакцины.

По данным телеканала «Украина 24», первая партия вакцины, насчитывающая 500 000 доз препарата, уже прибыла на Украину.

Накануне Степанов сообщил, что Киев договорился о дополнительных поставках 5 млн доз американской вакцины от коронавируса Novavax, общее число ожидаемых доз составило 15 млн единиц.

Ранее, 10 февраля, вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Брюсселе заявил, что Евросоюз планирует в феврале предоставить Украине 117 000 доз вакцины Pfizer, а также до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.

В тот же день Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором»; таковой украинскими властями признана Россия.

Ранее по теме: Украина договорилась о поставках 15 млн доз вакцины от коронавируса Novavax

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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