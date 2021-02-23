Украина зарегистрировала вакцину AstraZeneca
Минздрав Украины зарегистрировал вакцину от коронавируса, совместно разработанную Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщается на сайте министерства.
«Вчера, 22 февраля 2021 г., министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford / AstraZeneca для экстренного медицинского применения», — говорится в сообщении.
Вакцина, закупаемая Украиной, производится в индийском городе Пуна, контролировать отгрузку первой партии туда ездил лично глава минздрава Максим Степанов. Всего в первые шесть месяцев Киев рассчитывает получить около 2,2-3,7 млн доз вакцины.
По данным телеканала «Украина 24», первая партия вакцины, насчитывающая 500 000 доз препарата, уже прибыла на Украину.
Накануне Степанов сообщил, что Киев договорился о дополнительных поставках 5 млн доз американской вакцины от коронавируса Novavax, общее число ожидаемых доз составило 15 млн единиц.
Ранее, 10 февраля, вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем в Брюсселе заявил, что Евросоюз планирует в феврале предоставить Украине 117 000 доз вакцины Pfizer, а также до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.
В тот же день Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором»; таковой украинскими властями признана Россия.