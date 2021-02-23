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Газоснабжение потребителей восстановили после взрыва на газопроводе в Оренбуржье

Ведомости

Проблемы с газоснабжением потребителей после взрыва на магистральном газопроводе «Союз» в Оренбургской области устранены, следует из сообщения Минэнерго.

«Потребителям, получающим газ по газопроводу «Союз», поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по другим маршрутам Единой системы газоснабжения России (500 000 кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет», — говорится в сообщении.

Из-за аварии был прекращен транзит газа через территорию Казахстана, в данный момент для этого увеличили поставки через ГИС Домбаровская.

В Минэнерго добавили, что причиной возгорания стало повреждение газопровода на 108 километре газопровода «Союз».  В результате взрыва никто не пострадал.

В правительстве области рассказали «РИА Новости», что утечка газа уже ликвидирована. На ремонт поврежденного участка газопровода потребуется двое суток.

Ранее по теме: Транзит газа через Казахстан прекращен из-за взрыва на газопроводе в Оренбургской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных