Газоснабжение потребителей восстановили после взрыва на газопроводе в Оренбуржье
Проблемы с газоснабжением потребителей после взрыва на магистральном газопроводе «Союз» в Оренбургской области устранены, следует из сообщения Минэнерго.
«Потребителям, получающим газ по газопроводу «Союз», поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по другим маршрутам Единой системы газоснабжения России (500 000 кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет», — говорится в сообщении.
Из-за аварии был прекращен транзит газа через территорию Казахстана, в данный момент для этого увеличили поставки через ГИС Домбаровская.
В Минэнерго добавили, что причиной возгорания стало повреждение газопровода на 108 километре газопровода «Союз». В результате взрыва никто не пострадал.
В правительстве области рассказали «РИА Новости», что утечка газа уже ликвидирована. На ремонт поврежденного участка газопровода потребуется двое суток.