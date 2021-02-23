Газоснабжение потребителей восстановили после взрыва на газопроводе в Оренбуржье

«Потребителям, получающим газ по газопроводу «Союз», поставки осуществляются посредством увеличения прокачки по другим маршрутам Единой системы газоснабжения России (500 000 кубометров) со стороны Югорска. У потребителей проблем с получением газа нет», — говорится в сообщении.