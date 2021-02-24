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Полиция Киева сообщила о 27 пострадавших силовиках на акции протеста

Ведомости

На протестной акции в Киеве возле офиса президента Украины пострадали 27 силовиков. Об этом говорится в сообщении полиции украинской столицы. 

«Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии», — отмечается в сообщении ведомства. 

В акции протеста, по данным полиции, приняли участие около 2 тыс. человек. 24 участника акции были задержаны, после дачи объяснений в отделении полиции их отпустили. 

Акция протеста в Киеве прошла в поддержку бывшего лидера одесского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко, которого 23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы, сообщало агентство «Интерфакс-Украина».  Его признали виновным в похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных