Полиция Киева сообщила о 27 пострадавших силовиках на акции протеста

«Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии», — отмечается в сообщении ведомства.