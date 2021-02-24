Полиция Киева сообщила о 27 пострадавших силовиках на акции протеста
На протестной акции в Киеве возле офиса президента Украины пострадали 27 силовиков. Об этом говорится в сообщении полиции украинской столицы.
«Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии», — отмечается в сообщении ведомства.
В акции протеста, по данным полиции, приняли участие около 2 тыс. человек. 24 участника акции были задержаны, после дачи объяснений в отделении полиции их отпустили.
Акция протеста в Киеве прошла в поддержку бывшего лидера одесского «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергея Стерненко, которого 23 февраля приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы, сообщало агентство «Интерфакс-Украина». Его признали виновным в похищении депутата Лиманского райсовета от партии «Доверяй делам» Сергея Щербича.