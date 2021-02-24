Грузия откроет границы для россиян с отрицательным тестом на коронавирус

В России показатели суточного прироста зараженных коронавирусом также снижаются с начала года. За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 11 749 человек, что является минимумом с 8 октября прошлого года. В целом за время пандемии коронавирус нашли у более 4,2 млн россиян. Из них скончались 84 430 человек.