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Грузия откроет границы для россиян с отрицательным тестом на коронавирус

Ведомости

Россияне с 1 марта 2021 г. смогут въезжать в Грузию при наличии отрицательного теста на коронавирус, сообщил в ходе брифинга премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее с подобными условиями в Грузию могли попасть только граждане стран-участниц Евросоюза. Жителям других государств нужно было пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса на 23 февраля, за сутки в Грузии коронавирус обнаружили у 493 человек. Максимальный показатель был зафиксирован ранее, 5 декабря 2020 г. — 5450 новых случаев. В целом за время пандемии COVID-19 подтвердился у 269 438 жителей страны. Из них 3463 умерли.

В России показатели суточного прироста зараженных коронавирусом также снижаются с начала года. За последние 24 часа COVID-19 подтвердился у 11 749 человек, что является минимумом с 8 октября прошлого года. В целом за время пандемии коронавирус нашли у более 4,2 млн россиян. Из них скончались 84 430 человек.  

Ранее по теме: В Грузии задержали лидера оппозиционной партии Нику Мелия

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных