Гидрометцентр спрогнозировал возвращение морозов в марте
Первые две декады марта в Европейской части России будут неоднородными, возможны морозы до минус 15 градусов, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже -10, -10-15 градусов. Когда – расскажем за три дня до этого события», — сказал Вильфанд.
По данным Гидрометцентра, неоднородная погода предполагает скачки температуры и увеличение числа экстремальных погодных явлений, таких как проливные дожди, сильные снегопады или шквалистый ветер.
12 февраля Гидрометцентр предупреждал об аномально холодной погоде с температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы в Центральном федеральном округе России 14-18 февраля. Прогнозировался также сильный снег и усиление ветра.
Спустя день заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что с начала снегопада в городе выпало около 30 сантиметров снега – более 65% месячной нормы осадков, уточнило столичное метеобюро. Из-за снегопада в Москве перекрыли часть Третьего транспортного кольца, а пробки достигли максимальных 10 баллов.