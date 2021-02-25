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Гидрометцентр спрогнозировал возвращение морозов в марте

Ведомости

Первые две декады марта в Европейской части России будут неоднородными, возможны морозы до минус 15 градусов, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Первые две декады марта неоднородные, будут еще морозы, будут еще понижения температуры ниже -10, -10-15 градусов. Когда – расскажем за три дня до этого события», — сказал Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, неоднородная погода предполагает скачки температуры и увеличение числа экстремальных погодных явлений, таких как проливные дожди, сильные снегопады или шквалистый ветер. 

12 февраля Гидрометцентр предупреждал об аномально холодной погоде с температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы в Центральном федеральном округе России 14-18 февраля. Прогнозировался также сильный снег и усиление ветра.

Спустя день заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что с начала снегопада в городе выпало около 30 сантиметров снега – более 65% месячной нормы осадков, уточнило столичное метеобюро. Из-за снегопада в Москве перекрыли часть Третьего транспортного кольца, а пробки достигли максимальных 10 баллов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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