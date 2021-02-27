Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил спецопераций с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником, его обращение опубликовано на сайте главы государства.
«И сегодня мы можем с полным основанием сказать, что у России, у наших Вооруженных Сил есть уникальные возможности для решения задач особой важности и сложности, есть закаленные, испытанные бойцы, готовые действовать в нестандартной обстановке в любой точке мира, если этого требуют интересы Родины и ее безопасности», — заявил он.
Президент также добавил, что создание Сил специальных операций было вызвано существенными изменениями в характере военных угроз, а также способов ведения вооруженных действий.
День Сил спецопераций Путин учредил в 2015 г. О создании командования Сил специальных операций в марте 2013 г. объявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.