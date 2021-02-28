Российский Ми-35 совершил экстренную посадку в Сирии
Российский вертолет Ми-35, выполнявший патрулирование территории сирийской провинции Хасеке, совершил экстренную посадку по техническим причинам, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«28 февраля 2021 г. при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35», — говорится в сообщении.
Экипаж вертолета был доставлен на аэродром, их жизням ничего не угрожало, в ведомстве подчеркнули, что огневого воздействия по вертолету, согласно докладу летчиков, не было.