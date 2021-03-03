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В Санкт-Петербурге открыли памятник погибшим во время пандемии врачам

Ведомости

В Петроградском районе Санкт-Петербурга на набережной реки Карповки открыли бронзовую скульптуру «Печальный ангел», посвященную памяти медиков, погибших во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей — студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их», — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Автором скульптуры является петербургский художник Роман Шустров. Он скончался от коронавируса 14 мая прошлого года. На открытии мемориала присутствовали вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов.

По словам Беглова, этот ангел работы Шустрова стал уже третьим, установленным в городе. Два первых расположены в Измайловском и Любашинском садах. Губернатор отметил, что город постарается помочь с установкой других работ скульптора.

По данным оперштаба на 3 марта, Санкт-Петербург является вторым после Москвы регионом России по числу жителей с выявленным за время пандемии коронавирусом. Таковых там 370 019 человек. Из них у 962 инфекцию обнаружили в течение последних суток. В целом в северной столице умерли 11 200 граждан с подтвержденным COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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