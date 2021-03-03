В Санкт-Петербурге открыли памятник погибшим во время пандемии врачам

«Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей — студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их», — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.