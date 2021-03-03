В Санкт-Петербурге открыли памятник погибшим во время пандемии врачам
В Петроградском районе Санкт-Петербурга на набережной реки Карповки открыли бронзовую скульптуру «Печальный ангел», посвященную памяти медиков, погибших во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
«Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей — студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их», — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Автором скульптуры является петербургский художник Роман Шустров. Он скончался от коронавируса 14 мая прошлого года. На открытии мемориала присутствовали вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов.
По словам Беглова, этот ангел работы Шустрова стал уже третьим, установленным в городе. Два первых расположены в Измайловском и Любашинском садах. Губернатор отметил, что город постарается помочь с установкой других работ скульптора.
По данным оперштаба на 3 марта, Санкт-Петербург является вторым после Москвы регионом России по числу жителей с выявленным за время пандемии коронавирусом. Таковых там 370 019 человек. Из них у 962 инфекцию обнаружили в течение последних суток. В целом в северной столице умерли 11 200 граждан с подтвержденным COVID-19.