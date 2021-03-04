Самоизоляция оставила плохие воспоминания у более половины россиян
25% опрошенных относятся к самоизоляции весной 2020 г. нейтрально. У 8% россиян воспоминания о локдауне вызывают ужас, страх и боязнь, у 4% — беспокойство, тревогу и печаль. По 3% респондентов заявили о злости и сожалении о потерянном из-за самоизоляции времени.
Среди респондентов, которые положительно оценили локдаун, по 3% отметили, что они вспоминают об этом периоде с теплотой и что он дал ощущение внепланового отдыха.
Период самоизоляции начался в России в конце марта 2020 г. и закончился после майских праздников. Он был введен из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. В период самоизоляции в России были закрыты некоторые предприятия, в Москве и нескольких других регионах был введен пропускной режим.