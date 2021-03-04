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Самоизоляция оставила плохие воспоминания у более половины россиян

Ведомости

Более половины россиян — 54% — вспоминают о самоизоляции с негативными эмоциями, сообщил РБК со ссылкой на исследование портала Superjob. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек. Позитивно оценили самоизоляцию только 17%.

25% опрошенных относятся к самоизоляции весной 2020 г. нейтрально. У 8% россиян воспоминания о локдауне вызывают ужас, страх и боязнь, у 4% — беспокойство, тревогу и печаль. По 3% респондентов заявили о злости и сожалении о потерянном из-за самоизоляции времени. 

Среди респондентов, которые положительно оценили локдаун, по 3% отметили, что они вспоминают об этом периоде с теплотой и что он дал ощущение внепланового отдыха. 

Период самоизоляции начался в России в конце марта 2020 г. и закончился после майских праздников. Он был введен из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. В период самоизоляции в России были закрыты некоторые предприятия, в Москве и нескольких других регионах был введен пропускной режим. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных