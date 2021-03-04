Самоизоляция оставила плохие воспоминания у более половины россиян

Период самоизоляции начался в России в конце марта 2020 г. и закончился после майских праздников. Он был введен из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. В период самоизоляции в России были закрыты некоторые предприятия, в Москве и нескольких других регионах был введен пропускной режим.