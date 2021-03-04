Минэкономразвития предложило расширить функции портала госуслуг

В конце февраля правительство расширило перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке. Число таких услуг достигло 80. В частности, россиянам разрешили без привязки к месту проживания обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения.