Минэкономразвития предложило расширить функции портала госуслуг
Министерство экономического развития предложило расширить перечень услуг, которые можно будет получить с помощью портала госуслуг без личного обращения в ведомства, сообщила пресс-служба министерства. Такой проект распоряжения внесен в правительство.
Министерство предлагает информировать самозанятых о кредитно-гарантийной поддержке в электронном виде. Сейчас для получения этих данных людям и организациям приходится обращаться лично во время очного приема.
Также Минэк планирует предоставлять физическим и юрлицам информацию об участниках финансового рынка, выписки из госреестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и госреестра микрофинансовых организаций.
В конце февраля правительство расширило перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке. Число таких услуг достигло 80. В частности, россиянам разрешили без привязки к месту проживания обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения.