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Минэкономразвития предложило расширить функции портала госуслуг

Ведомости

Министерство экономического развития предложило расширить перечень услуг, которые можно будет получить с помощью портала госуслуг без личного обращения в ведомства, сообщила пресс-служба министерства. Такой проект распоряжения внесен в правительство.

Министерство предлагает информировать самозанятых о кредитно-гарантийной поддержке в электронном виде. Сейчас для получения этих данных людям и организациям приходится обращаться лично во время очного приема.

Также Минэк планирует предоставлять физическим и юрлицам информацию об участниках финансового рынка, выписки из госреестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и госреестра микрофинансовых организаций. 

В конце февраля правительство расширило перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке. Число таких услуг достигло 80. В частности, россиянам разрешили без привязки к месту проживания обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных