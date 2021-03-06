Умер писатель и литературовед Валентин Курбатов
Писатель и литературовед Валентин Курбатов скончался в возрасте 80 лет, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Сегодня на 81-м году ушел из жизни Валентин Яковлевич Курбатов. Великий человек, прекрасный публицист и прозаик, который многое сделал для развития культуры Псковской области и России», — написал он в Instagram.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким Курбатова, пообещав оказать необходимую помощь его семье.
Валентин Курбатов родился в 1939 г., окончил факультет киноведения ВГИКа, написал более дюжины книг. В 2020 г. указом президента был удостоен Государственной премии в области литературы и искусства за вклад в развитие традиций русской литературы.