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Мишустин пообещал решить проблему с зарплатами на обанкротившейся шахте в Кузбассе

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал решить проблему с невыплатой зарплат сотрудникам шахты «Алексиевская», которую признали банкротом в 2017 г.

«Бросать людей нельзя. Люди, которые оказались в такой ситуации, конечно же, нуждаются в помощи. Поэтому, я считаю, мы поможем в этом... Региональным властям поможем», — заявил Мишустин на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Мишустин также поручил Цивилеву взять эту ситуацию на контроль и разбираться с ней совместно с правоохранительными органами. Глава региона в свою очередь рассказал, что деятельность предприятия фактически остановилась в 2020 г., сейчас на шахте работают 196 человек. Общая задолженность перед сотрудниками составляет порядка 200 млн руб., добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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