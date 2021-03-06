Мишустин пообещал решить проблему с зарплатами на обанкротившейся шахте в Кузбассе

Мишустин также поручил Цивилеву взять эту ситуацию на контроль и разбираться с ней совместно с правоохранительными органами. Глава региона в свою очередь рассказал, что деятельность предприятия фактически остановилась в 2020 г., сейчас на шахте работают 196 человек. Общая задолженность перед сотрудниками составляет порядка 200 млн руб., добавил он.