Мишустин пообещал решить проблему с зарплатами на обанкротившейся шахте в Кузбассе
Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал решить проблему с невыплатой зарплат сотрудникам шахты «Алексиевская», которую признали банкротом в 2017 г.
«Бросать людей нельзя. Люди, которые оказались в такой ситуации, конечно же, нуждаются в помощи. Поэтому, я считаю, мы поможем в этом... Региональным властям поможем», — заявил Мишустин на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
Мишустин также поручил Цивилеву взять эту ситуацию на контроль и разбираться с ней совместно с правоохранительными органами. Глава региона в свою очередь рассказал, что деятельность предприятия фактически остановилась в 2020 г., сейчас на шахте работают 196 человек. Общая задолженность перед сотрудниками составляет порядка 200 млн руб., добавил он.