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Минтруд определил критерий для доплат к пенсиям летчиков и угольщиков

Ведомости

Минтруд России предложил утвердить индекс роста среднемесячной зарплаты за 2020 г., используемый для расчета доплаты к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности, в размере 1,06, сообщается в проекте постановления правительства.

Как отмечают авторы пояснительной записки к проекту постановления, на начало 2021 г. средний размер доплаты к пенсии членам летных экипажей составил 7 468 руб., ее получают порядка 38 000 человек, доплату в 3486 руб. к пенсиям угольщиков получают около 52 800 человек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее досрочный выход на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования.

Ранее по теме: Минтруд объявил об индексации социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных