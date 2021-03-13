Минтруд определил критерий для доплат к пенсиям летчиков и угольщиков
Минтруд России предложил утвердить индекс роста среднемесячной зарплаты за 2020 г., используемый для расчета доплаты к пенсиям членов летных экипажей гражданской авиации и отдельных категорий работников угольной промышленности, в размере 1,06, сообщается в проекте постановления правительства.
Как отмечают авторы пояснительной записки к проекту постановления, на начало 2021 г. средний размер доплаты к пенсии членам летных экипажей составил 7 468 руб., ее получают порядка 38 000 человек, доплату в 3486 руб. к пенсиям угольщиков получают около 52 800 человек.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее досрочный выход на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования.