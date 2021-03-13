Минтруд определил критерий для доплат к пенсиям летчиков и угольщиков

Как отмечают авторы пояснительной записки к проекту постановления, на начало 2021 г. средний размер доплаты к пенсии членам летных экипажей составил 7 468 руб., ее получают порядка 38 000 человек, доплату в 3486 руб. к пенсиям угольщиков получают около 52 800 человек.