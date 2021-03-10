Минтруд объявил об индексации социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля
Минтруд планирует с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 3,4%, сообщили в министерстве. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов, он находится на стадии общественного обсуждения.
Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд руб. до конца текущего года, рассказали в Минтруде. Всего индексация затронет 3,9 млн граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
В результате проведения индексации средний размер социальной пенсии составит с 1 апреля 2021 года 10 183 руб.
В ноябре 2020 г. Госдума приняла бюджет Пенсионного фонда на предстоящие три года. Согласно документу, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 г. должны вырасти на 2,6%. В 2022 г., согласно проекту, они будут проиндексированы на 8,5%, 2023 г. — на 0,9%.