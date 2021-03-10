Минтруд объявил об индексации социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля

В ноябре 2020 г. Госдума приняла бюджет Пенсионного фонда на предстоящие три года. Согласно документу, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 г. должны вырасти на 2,6%. В 2022 г., согласно проекту, они будут проиндексированы на 8,5%, 2023 г. — на 0,9%.