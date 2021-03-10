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Минтруд объявил об индексации социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля

Ведомости

Минтруд планирует с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 3,4%, сообщили в министерстве. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов, он находится на стадии общественного обсуждения. 

Для индексации из федерального бюджета будет направлено порядка 12,8 млрд руб. до конца текущего года, рассказали в Минтруде. Всего индексация затронет 3,9 млн граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

В результате проведения индексации средний размер социальной пенсии составит с 1 апреля 2021 года 10 183 руб.

В ноябре 2020 г. Госдума приняла бюджет Пенсионного фонда на предстоящие три года. Согласно документу, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 г. должны вырасти на 2,6%. В 2022 г., согласно проекту, они будут проиндексированы на 8,5%, 2023 г. — на 0,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных