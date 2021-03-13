Лидерство Севастополя в рейтинге по росту преступности объяснили киберпреступлениями
Резкое увеличение числа преступлений, совершенных в Севастополе в 2020 г., связано, в первую очередь, с киберпреступностью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее, согласно опубликованной Генпрокуратурой статистике, Севастополь оказался лидером российских регионов по росту преступности в 2020 г. В Севастополе этот показатель за год вырос на 44%.
«В прошлом году число киберпреступлений в этом регионе выросло в 2,3 раза — на 135%. Отсюда общий рост преступности на 44%», — рассказал источник агентству.
В Санкт-Петербурге, в котором зафиксировали увеличение числа преступлений на 26,1%, киберпреступность выросла в семь раз, добавил он.
Официальные данные показывают, что в ряде российских регионов ситуация с преступностью улучшилась. Так, в Чечне количество преступлений снизилось на 16,9%, в Северной Осетии – на 15%, а в Адыгее – на 12,4%.
По абсолютному числу совершенных преступлений в тройку лидеров вошли Москва, Московская область и Краснодарский край.