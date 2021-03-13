СК создаст информационный центр для связи с гражданами
Следственный комитет России принял решение о создании информационного центра для связи с гражданами, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Новая структура не будет входить ни в одно из управлений центрального аппарата и будет подчиняться председателю СК Александру Бастрыкину.
«Создание такой структуры обусловлено постоянным ростом количества обращений, звонков и сообщений в приемную председателя СК России в социальной сети "ВКонтакте", необходимостью более эффективной и оперативной работы с каждым обратившимся в ведомство гражданином и постоянным развитием информационных технологий», — пояснили в ведомстве.
В СК также назвали эффективность обработки поступающих обращений одной из приоритетных задач ведомства.