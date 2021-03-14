Путин поздравил Наину Ельцину с 89-летием
Президент России Владимир Путин поздравил супругу первого президента страны Бориса Ельцина Наину с 89-летием.
«Вы щедро наделены ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью, – всегда внимательны к людям, стремитесь поддержать тех, кто нуждается в помощи и заботе», — приводятся слова президента на сайте Кремля.
Глава государства также высоко оценил общественную, благотворительную и просветительскую деятельность Ельциной, а также ее участие в работе попечительского совета Президентского центра Ельцина.