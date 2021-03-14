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В России за сутки выявили 10 083 новых случая коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 10 083 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 390 608. Умерли за день 395 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 92 090.

Вчера, 13 марта, оперштаб сообщил о 9908 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 1905 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1110 пациентов, скончались 55 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 937 заболевших.

За сутки в России полностью выздоровели 9232 человека. Общее число выздоровевших выросло до 3 995 129 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 119,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,64 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29,4 млн случаев, Бразилии (свыше 11,43 млн) и Индии (более 11,35 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина «Спутник V» в ходе испытаний показала высокую эффективность против британского штамма коронавируса.

«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее по теме: «Спутником V» привились уже около 7 млн человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных