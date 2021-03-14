В России за сутки выявили 10 083 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 10 083 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 390 608. Умерли за день 395 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 92 090.
Вчера, 13 марта, оперштаб сообщил о 9908 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 1905 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1110 пациентов, скончались 55 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 937 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 9232 человека. Общее число выздоровевших выросло до 3 995 129 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 119,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,64 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 29,4 млн случаев, Бразилии (свыше 11,43 млн) и Индии (более 11,35 млн). Россия занимает четвертое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина «Спутник V» в ходе испытаний показала высокую эффективность против британского штамма коронавируса.
«Спутник V», разработанный в научном центре им. Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, эффективность препарата составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. В России зарегистрированы еще две вакцины – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».