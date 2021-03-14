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В Казахстане начали расшифровку черного ящика разбившегося Ан-26

Ведомости

Созданная правительством Казахстана комиссия преступила к расшифровке бортового самописца разбившегося накануне при посадке Ан-26. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности (КНБ) республики, которому и принадлежал самолет.

«Бортовой самописец (черный ящик) обнаружен, данные расшифровываются, результаты которых опубликованы в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что с семьями погибших работают психологи, им будет оказана и материальная помощь.

Самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку близ международного аэропорта Алма-Аты. На борту находились шестеро военнослужащих авиационной службы КНБ, четверо из них погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес свои соболезнования родным погибших и поручил выяснить все обстоятельства трагедии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных