В Казахстане начали расшифровку черного ящика разбившегося Ан-26
Созданная правительством Казахстана комиссия преступила к расшифровке бортового самописца разбившегося накануне при посадке Ан-26. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности (КНБ) республики, которому и принадлежал самолет.
«Бортовой самописец (черный ящик) обнаружен, данные расшифровываются, результаты которых опубликованы в ближайшее время», — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что с семьями погибших работают психологи, им будет оказана и материальная помощь.
Самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку близ международного аэропорта Алма-Аты. На борту находились шестеро военнослужащих авиационной службы КНБ, четверо из них погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес свои соболезнования родным погибших и поручил выяснить все обстоятельства трагедии.