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Первый блок БелАЭС возобновил работу после четырех дней испытаний и работ

Ведомости

Первый энергоблок БелАЭС 14 марта возобновил работу после планового отключения от сети, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии. Энергоблок был планово остановлен 10 марта для проведения испытаний и регламентных работ.

«После успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке первый энергоблок БелАЭС 14 марта включен в сеть. Реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности», — сообщили в пресс-службе.

БелАЭС была подключена в объединенную энергосистему республики в ноябре прошлого года. 

2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. В минэнерго отметили, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных