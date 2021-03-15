Первый блок БелАЭС возобновил работу после четырех дней испытаний и работ
Первый энергоблок БелАЭС 14 марта возобновил работу после планового отключения от сети, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии. Энергоблок был планово остановлен 10 марта для проведения испытаний и регламентных работ.
«После успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке первый энергоблок БелАЭС 14 марта включен в сеть. Реакторная установка выведена на номинальный уровень мощности», — сообщили в пресс-службе.
БелАЭС была подключена в объединенную энергосистему республики в ноябре прошлого года.
2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. В минэнерго отметили, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.