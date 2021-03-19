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Вакцину «Спутник V» зарегистрировали на Филиппинах

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Власти Филиппин зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», — говорится в сообщении. Таким образом, препарат одобрен уже в 52 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек, добавили в фонде. 

Ранее РФПИ сообщил, что в Мексике власти обнаружили партию поддельной вакцины «Спутник V» и сочли это возможной частью провокаций против препарата. В фонде подчеркнули, что фотографии, представленные пресс-службой правительства страны, говорят о том, «что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток».

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.

Ранее по теме: В Мексике задержали партию поддельной вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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