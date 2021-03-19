Вакцину «Спутник V» зарегистрировали на Филиппинах
Власти Филиппин зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», — говорится в сообщении. Таким образом, препарат одобрен уже в 52 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек, добавили в фонде.
Ранее РФПИ сообщил, что в Мексике власти обнаружили партию поддельной вакцины «Спутник V» и сочли это возможной частью провокаций против препарата. В фонде подчеркнули, что фотографии, представленные пресс-службой правительства страны, говорят о том, «что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток».
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.