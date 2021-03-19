Вакцину «Спутник V» зарегистрировали на Филиппинах

Ранее РФПИ сообщил, что в Мексике власти обнаружили партию поддельной вакцины «Спутник V» и сочли это возможной частью провокаций против препарата. В фонде подчеркнули, что фотографии, представленные пресс-службой правительства страны, говорят о том, «что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток».