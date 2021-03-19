The Times заявила о попытках России заглушить сигналы британских ВВС на Кипре
Россия неоднократно пыталась заглушить сигналы, которые передаются самолетам ВВС Великобритании на военной базе страны на Кипре, сообщила The Times со ссылкой на источник в военной разведке.
По данным собеседника агентства, «враждебное государство» регулярно пыталось нарушить связь с транспортным самолетом А400М, который вылетал с базы Акротири с военными на борту. Атаки могли помешать пилоту узнать местоположение самолета и направление движения и потенциально привести к жертвам.
Источник отметил, что ни одна попытка не была успешной. Единственными «враждебными государствами», достаточно близкими для подавления сигналов, были Сирия и Россия. Однако Россия рассматривалась как единственная страна, способная на это.
Ранее Великобритания назвала Россию «наиболее актуальной угрозой» в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, рассчитанном на период до 2030 г.