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В Калининграде задержали двух членов террористической организации

Ведомости

Сотрудники ФСБ по Калининградской области задержали двух членов запрещенной в России террористической организации «Катиба имам аль-Бухари», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФСБ.

«УФСБ России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии осуществлено задержание двух членов запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари"», — сообщили в ФСБ. В данный момент решается вопрос о принудительном выдворении указанных лиц из России.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные лица, исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность по распространению идей вышеуказанной организации среди мусульман региона», — добавили в ведомстве.

Задержанные, как установили в ФСБ, поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, которые подозреваются в причастности к действующим в ближневосточном регионе террористическим организациям.

19 марта ФСБ сообщила о задержании 14 участников «украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У" в Геленджике и Ярославле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных