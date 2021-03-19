В Калининграде задержали двух членов террористической организации

«УФСБ России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии осуществлено задержание двух членов запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари"», — сообщили в ФСБ. В данный момент решается вопрос о принудительном выдворении указанных лиц из России.