В Калининграде задержали двух членов террористической организации
Сотрудники ФСБ по Калининградской области задержали двух членов запрещенной в России террористической организации «Катиба имам аль-Бухари», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Управления ФСБ.
«УФСБ России по Калининградской области при силовой поддержке Росгвардии осуществлено задержание двух членов запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Катиба имам аль-Бухари"», — сообщили в ФСБ. В данный момент решается вопрос о принудительном выдворении указанных лиц из России.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные лица, исповедуя ислам радикального толка, вели активную пропагандистскую деятельность по распространению идей вышеуказанной организации среди мусульман региона», — добавили в ведомстве.
Задержанные, как установили в ФСБ, поддерживали контакты с приверженцами радикальных течений ислама, которые подозреваются в причастности к действующим в ближневосточном регионе террористическим организациям.
19 марта ФСБ сообщила о задержании 14 участников «украинского молодежного радикального неонацистского сообщества "М.К.У" в Геленджике и Ярославле.