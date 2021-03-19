В Швеции расследуют гибель двух человек после прививки AstraZeneca
Фармацевтическое агентство Швеции расследует смерть двух человек после вакцинации против COVID-19 препаратом производства компании AstraZeneca, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на официального представителя агентства Веронику Артурсон. По ее словам, официально связь между смертью этих людей и вакциной пока не доказана.
«Шведское фармацевтическое агентство расследует смерть двух человек, которые недавно получили вакцину от Covid-19 AstraZeneca", — передает радиостанция.
По словам представителя агентства, первый случай смерти после вакцинации зафиксирован в феврале. Умерла женщина в возрасте страше 60 лет, отмечается, что до вакцинации она была здорова. Во втором случае скончался мужчина спустя две недели после вакцинации.
Артурсон отметила, что эти случаи очень редки, но они рассматриваются как «серьезный вопрос». По ее словам, выводы будут делаться после расследования, сейчас связь смертей с вакцинацией не доказана.
Ранее сообщалось, что комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора (ЕМА) не выявил связи между осложнениями у привитых вакциной от коронавируса AstraZeneca и качеством препарата. О приостановке прививочных кампаний данным препаратом ранее заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др. Позже некоторые страны приняли решение возобновить вакцинацию.