В Швеции расследуют гибель двух человек после прививки AstraZeneca

Фармацевтическое агентство Швеции расследует смерть двух человек после вакцинации против COVID-19 препаратом производства компании AstraZeneca, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на официального представителя агентства Веронику Артурсон. По ее словам, официально связь между смертью этих людей и вакциной пока не доказана.