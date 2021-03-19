Вакцину «Спутник V» одобрили на Сейшельских островах
Республика Сейшельские острова зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — говорится в сообщении.
Вакцина «Спутник V» получила одобрение в 54 странах мира с общим населением свыше 1,4 млрд человек, отметили в РФПИ.
Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщал, что страны Евросоюза планируют начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V» с ее разработчиком. Представитель Еврокомиссии тогда пояснил, что ЕК не ведет переговоры о возможной централизованной закупке препарата для ЕС.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным научного журнала The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Массовая вакцинация в России началась в январе.