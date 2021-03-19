Кадыров отреагировал на угрозу «Новой газеты» подать на него в суд
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов к иску «Новой газеты», если издание подаст на него в суд. Так он ответил на слова главреда газеты Дмитрия Муратова в своем Telegram-канале.
«В честность нашего судебного процесса верю. Поэтому, вперед! Посмотрим, чья возьмет!», — написал Кадыров. Он добавил, что удивится, «если закадычные друзья Госдепа США обратятся в российский суд, а не американский».
«Это действительно смешно, потому что ранее Кремль посоветовал подать в суд на газету, а не советовал газете подать в суд. Вечно они что-то путают и не проверяют информацию», — добавил Кадыров.
Ранее Муратов допустил подачу иска к Кадырову от лица «Новой газеты» за ряд «абсолютно личностных и неприемлемых выпадов в адрес газеты и ее сотрудников». Главред издания пояснил, что подаст иск, если большинство читателей проголосуют за это.
Поводом для этого послужило обращение сотрудников поста ППС имени Ахмата Кадырова, которые пожаловались президенту России Владимиру Путину на клевету со стороны «Новой газеты», а также обвинили ее в том, что она сотрудничает с иностранными спецслужбами и другими госструктурами, является «иностранным агентом» (в действительности не входит в соответствующий реестр Минюста) и якобы оправдывает деятельность террористов на Кавказе. В подобном ключе в адрес издания ранее высказывался и сам Кадыров.
В Кремле на это ответили, что бойцы полка обратились не по адресу, и, в случае, если они считают себя оклеветанными, им следует начать соответствующую юридическую процедуру через суд. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой».
Ранее «Новая газета» опубликовала интервью с бывшим сотрудником полка ППС им. Ахмата Кадырова Сулейманом Гезмахмаевым. Он рассказал о якобы имевших место в Чечне внесудебных пытках и казнях в декабре 2016 — январе 2017 г.