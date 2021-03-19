Кадыров отреагировал на угрозу «Новой газеты» подать на него в суд

Поводом для этого послужило обращение сотрудников поста ППС имени Ахмата Кадырова, которые пожаловались президенту России Владимиру Путину на клевету со стороны «Новой газеты», а также обвинили ее в том, что она сотрудничает с иностранными спецслужбами и другими госструктурами, является «иностранным агентом» (в действительности не входит в соответствующий реестр Минюста) и якобы оправдывает деятельность террористов на Кавказе. В подобном ключе в адрес издания ранее высказывался и сам Кадыров.