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Песков ответил Кадырову, заявившему о праве напрямую обращаться к Путину

Ведомости

Россияне имеют право обращаться к президенту России Владимиру Путину, однако для оспаривания информации, опубликованной в СМИ, есть специальные юридические и правовые инструменты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение к нему главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Нет, глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина Российской Федерации, и в этом убеждении мы полностью его поддерживаем. <…> Но вы знаете, что там речь идет о конкретном вопросе. Вопрос этот очень серьезный и, безусловно, при наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь арсенал средств юридических, правовых», — сказал Песков.

Ранее полк ППС имени Ахмата Кадырова пожаловался президенту Путину на «гнусные нападки» «Новой газеты», обвинив издание в том, что оно является «иностранным агентом» (в действительности не внесено в соответствующий реестр) и ведет «информационную войну» под руководством иностранных спецслужб, якобы оправдывая террористов. Такая жалоба последовала после публикации «Новой газеты» о возможных пытках в Чечне.

18 марта Песков заявил журналистам, что «безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой». «Ничто не должно представлять угрозу журналистами. Но в случае публикации клевета должна преследоваться по закону», — заключил Песков, посоветовав решать данный вопрос в юридической плоскости путем обращения в суд.

19 марта глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на комментарий Пескова: «Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой Газеты"».

Ранее по теме: Песков прокомментировал публикацию «Новой газеты» о «казнях» в Чечне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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