Песков ответил Кадырову, заявившему о праве напрямую обращаться к Путину
Россияне имеют право обращаться к президенту России Владимиру Путину, однако для оспаривания информации, опубликованной в СМИ, есть специальные юридические и правовые инструменты. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение к нему главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Нет, глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина Российской Федерации, и в этом убеждении мы полностью его поддерживаем. <…> Но вы знаете, что там речь идет о конкретном вопросе. Вопрос этот очень серьезный и, безусловно, при наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь арсенал средств юридических, правовых», — сказал Песков.
Ранее полк ППС имени Ахмата Кадырова пожаловался президенту Путину на «гнусные нападки» «Новой газеты», обвинив издание в том, что оно является «иностранным агентом» (в действительности не внесено в соответствующий реестр) и ведет «информационную войну» под руководством иностранных спецслужб, якобы оправдывая террористов. Такая жалоба последовала после публикации «Новой газеты» о возможных пытках в Чечне.
18 марта Песков заявил журналистам, что «безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой». «Ничто не должно представлять угрозу журналистами. Но в случае публикации клевета должна преследоваться по закону», — заключил Песков, посоветовав решать данный вопрос в юридической плоскости путем обращения в суд.
19 марта глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на комментарий Пескова: «Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой Газеты"».