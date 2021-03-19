Песков ответил Кадырову, заявившему о праве напрямую обращаться к Путину

«Нет, глава региона настаивает на праве обращаться к президенту любого гражданина Российской Федерации, и в этом убеждении мы полностью его поддерживаем. <…> Но вы знаете, что там речь идет о конкретном вопросе. Вопрос этот очень серьезный и, безусловно, при наличии желания оспаривать ту или иную информацию у нас законом предусмотрен весь арсенал средств юридических, правовых», — сказал Песков.