Финляндия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после двух случаев тромбоза, сообщается на сайте Национального института здравоохранения и социального развития (THL).
«В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) принял решение приостановить использование вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация о случаях заболевания и не будет оценено наличие возможной причинно-следственной связи», — говорится в сообщении.
По данным Центра фармацевтической безопасности и разработок Fimea, в Финляндии было зарегистрировано два случая тромбоза церебральных вен через 4-10 дней после введения вакцины AstraZeneca.
Оценка ситуации будет дана на следующей неделе, вакцинация данным препаратом возможно будет продолжена не ранее понедельника, 29 марта. Вакцинация другими вакцинами продолжится в обычном режиме, добавили в THL.
Ранее комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора (ЕМА) заявил, что не выявил связи между осложнениями у привитых вакциной от коронавируса AstraZeneca и качеством препарата. О приостановке прививочных кампаний данным препаратом ранее заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др. Позднее некоторые страны приняли решение возобновить вакцинацию.
Поводом к приостановке вакцинации данным препаратом послужили выявленные случаи тромбоза у привитых, в частности, смерть пациента в Дании, смерть медика в Норвегии и другие случаи.