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Финляндия приостановила использование вакцины AstraZeneca

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Финляндия приостановила использование вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после двух случаев тромбоза, сообщается на сайте Национального института здравоохранения и социального развития (THL).

«В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) принял решение приостановить использование вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация о случаях заболевания и не будет оценено наличие возможной причинно-следственной связи», — говорится в сообщении.

По данным Центра фармацевтической безопасности и разработок Fimea, в Финляндии было зарегистрировано два случая тромбоза церебральных вен через 4-10 дней после введения вакцины AstraZeneca.

Оценка ситуации будет дана на следующей неделе, вакцинация данным препаратом возможно будет продолжена не ранее понедельника, 29 марта. Вакцинация другими вакцинами продолжится в обычном режиме, добавили в THL.

Ранее комитет фармаконадзора по оценке рисков (PRAC) европейского лекарственного регулятора (ЕМА) заявил, что не выявил связи между осложнениями у привитых вакциной от коронавируса AstraZeneca и качеством препарата. О приостановке прививочных кампаний данным препаратом ранее заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и др. Позднее некоторые страны приняли решение возобновить вакцинацию.

Поводом к приостановке вакцинации данным препаратом послужили выявленные случаи тромбоза у привитых, в частности, смерть пациента в Дании, смерть медика в Норвегии и другие случаи.

Ранее по теме: Европейский регулятор заявил о безопасности вакцины AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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