Финляндия приостановила использование вакцины AstraZeneca

«В соответствии с принципом предосторожности Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL) принял решение приостановить использование вакцины AstraZeneca в Финляндии до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация о случаях заболевания и не будет оценено наличие возможной причинно-следственной связи», — говорится в сообщении.