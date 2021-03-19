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СНБО Украины ввел «максимальные санкции» против Януковича

Ведомости

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести «максимальные санкции» против бывшего президента страны Виктора Януковича и других бывших и действующих чиновников и сотрудников правоохранительных органов, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что ограничительные меры в отношении этих лиц уже действуют.

«Я зачитаю сейчас список лиц, против которых государство Украина ввело максимальный объем санкций, предусмотренные действующим законодательством: Абисов Сергей Вадимович, Азаров Николай Янович...», — цитирует «РИА Новости» Данилова. Всего он озвучил 28 имен, среди них глава Крыма Сергей Аксенов, депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Константин Затулин и др.

Ранее суд Евросоюза отменил санкции против Януковича и нескольких его соратников. Впервые санкции со стороны ЕС, предусматривающие замораживание средств, были введены против них в 2014 г. Они неоднократно продлевались на один год. Основанием для применения ограничений стало уголовное преследование Януковича и его соратников на Украине.

В январе 2019 г. Оболонский суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене. Янукович ранее отказался признать вину и участвовать в процессе. Он покинул Украину в феврале 2014 г. после начала массовых беспорядков на фоне угрозы его жизни и здоровью.

Ранее по теме: Суд признал Януковича виновным в госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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