СНБО Украины ввел «максимальные санкции» против Януковича
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести «максимальные санкции» против бывшего президента страны Виктора Януковича и других бывших и действующих чиновников и сотрудников правоохранительных органов, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что ограничительные меры в отношении этих лиц уже действуют.
«Я зачитаю сейчас список лиц, против которых государство Украина ввело максимальный объем санкций, предусмотренные действующим законодательством: Абисов Сергей Вадимович, Азаров Николай Янович...», — цитирует «РИА Новости» Данилова. Всего он озвучил 28 имен, среди них глава Крыма Сергей Аксенов, депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Константин Затулин и др.
Ранее суд Евросоюза отменил санкции против Януковича и нескольких его соратников. Впервые санкции со стороны ЕС, предусматривающие замораживание средств, были введены против них в 2014 г. Они неоднократно продлевались на один год. Основанием для применения ограничений стало уголовное преследование Януковича и его соратников на Украине.
В январе 2019 г. Оболонский суд в Киеве заочно приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы по делу о госизмене. Янукович ранее отказался признать вину и участвовать в процессе. Он покинул Украину в феврале 2014 г. после начала массовых беспорядков на фоне угрозы его жизни и здоровью.