СНБО Украины ввел «максимальные санкции» против Януковича

Ранее суд Евросоюза отменил санкции против Януковича и нескольких его соратников. Впервые санкции со стороны ЕС, предусматривающие замораживание средств, были введены против них в 2014 г. Они неоднократно продлевались на один год. Основанием для применения ограничений стало уголовное преследование Януковича и его соратников на Украине.