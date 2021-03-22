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«Лукойл» предупредил о мошеннических рассылках от имени компании

Ведомости

Мошенники от имени «Лукойла» рассылают гражданам по электронной почте и СМС предложения о скидках на заправках, сообщили в пресс-службе компании. 

«Пресс-служба ПАО «Лукойл» обращает внимание всех заинтересованных лиц на факты распространения в сети интернет ложных сведений с предложением воспользоваться существенной скидкой на АЗС организаций группы «Лукойл», купить «бонусные» или «топливные» карты», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для этого злоумышленники копируют фирменный стиль «Лукойла». Кроме того, используемые ими ссылки и адреса похожи на настоящие. В связи с этим компания рекомендует сверять данные из рассылок с информацией на официальном сайте. 

В «Лукойле» добавили, что не несут ответственности за последствия от попыток воспользоваться предложениями мошенников. Не следует вводить персональные данные на сомнительных ресурсах, покупать в интернете подобные карты и использовать одинаковые пароли на нескольких сайтах, подчеркнули в компании. 

В начале феврале о мошенниках, предлагающих приобрести топливные карты со скидкой в 50%, предупредило Роскачество. По данным ведомства, сообщения с таким содержанием получили владельцы машин, заправляющиеся на АЗС «Газпромнефти» и «Лукойла». Деньги человека, воспользовавшегося «акцией», забирали злоумышленники. Кроме того, они могли снять все средства со счета жертвы, поскольку транзакция проходила через «безопасный сайт».

Впервые подобная схема была зафиксирована в России в 2019 г. Теперь, как утверждают в Роскачестве, злоумышленники решили «провести кампанию вновь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных