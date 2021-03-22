«Лукойл» предупредил о мошеннических рассылках от имени компании
Мошенники от имени «Лукойла» рассылают гражданам по электронной почте и СМС предложения о скидках на заправках, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что для этого злоумышленники копируют фирменный стиль «Лукойла». Кроме того, используемые ими ссылки и адреса похожи на настоящие. В связи с этим компания рекомендует сверять данные из рассылок с информацией на официальном сайте.
В «Лукойле» добавили, что не несут ответственности за последствия от попыток воспользоваться предложениями мошенников. Не следует вводить персональные данные на сомнительных ресурсах, покупать в интернете подобные карты и использовать одинаковые пароли на нескольких сайтах, подчеркнули в компании.
В начале феврале о мошенниках, предлагающих приобрести топливные карты со скидкой в 50%, предупредило Роскачество. По данным ведомства, сообщения с таким содержанием получили владельцы машин, заправляющиеся на АЗС «Газпромнефти» и «Лукойла». Деньги человека, воспользовавшегося «акцией», забирали злоумышленники. Кроме того, они могли снять все средства со счета жертвы, поскольку транзакция проходила через «безопасный сайт».
Впервые подобная схема была зафиксирована в России в 2019 г. Теперь, как утверждают в Роскачестве, злоумышленники решили «провести кампанию вновь».