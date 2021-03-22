Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Суд ужесточил приговор экс-совладельцу «Россгосстраха» Хачатурову

Ведомости

Мосгорсуд пересмотрел приговор бывшего вице-президента и экс-совладельца компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по делу о мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

«22 марта 2021 года Московский городской суд изменил приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы. Хачатурову С. Э. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Также суд на 5,5 лет отправил в исправительную колонию общего режима экс-акционера Росгосстрахбанка Надежду Клепальскую.

Ранее, 14 июля 2020 г., Дорогомиловский суд Москвы признал Хачатурова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, растрате и отмывании денежных средств. За это его осудили на 8 лет лишения свободы. Клепальская получила срок в 6 лет за пособничество в совершении данных деяний. 

Из решения суда следовало, что Хачатуров виновен в растрате средств банка «ФК Открытие» и компании «РГС-активы» на сумму 5,77 млрд руб. и 2,41 млрд руб. Суд постановил взыскать с него и Клепальской в пользу потерпевших сумму ущерба. С этой же целью имущество и активы осужденных на общую сумму более 2 млрд руб. были арестованы. 

В дальнейшем приговор был обжалован. 16 октября того же года Мосгорсуд смягчил приговор обоим фигурантам дела. Так, действия Хачатурова были переквалифицированы с растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). 

Уголовное преследование по статье о легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) было прекращено. Клепальскую освободили из-под стражи, изменив ее наказание на 3 года условно с испытательным сроком в 4 года. Однако в январе этого года Второй кассационный суд отменил это решение и отправил дело в Мосгорсуд на рассмотрение в новом составе, сообщал ТАСС.

Хачатуров был задержан в апреле 2018 г. по обвинению в растрате. По версии следствия, за несколько месяцев до передачи контроля над «Россгосстрахом» банку «Открытие» Хачатуров и Клепальская переоформили принадлежавшие «РГС-активам» более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной Хачатурову фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 г. Через несколько месяцев эти акции были проданы банку «Траст». После этого следствие переквалифицировало обвинение на особо крупное мошенничество.

Ранее по теме: Суд смягчил приговор экс-совладельцу «Россгосстраха» Хачатурову

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных