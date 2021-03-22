Суд ужесточил приговор экс-совладельцу «Россгосстраха» Хачатурову

Хачатуров был задержан в апреле 2018 г. по обвинению в растрате. По версии следствия, за несколько месяцев до передачи контроля над «Россгосстрахом» банку «Открытие» Хачатуров и Клепальская переоформили принадлежавшие «РГС-активам» более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной Хачатурову фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 г. Через несколько месяцев эти акции были проданы банку «Траст». После этого следствие переквалифицировало обвинение на особо крупное мошенничество.