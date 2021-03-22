Суд ужесточил приговор экс-совладельцу «Россгосстраха» Хачатурову
Мосгорсуд пересмотрел приговор бывшего вице-президента и экс-совладельца компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова по делу о мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
«22 марта 2021 года Московский городской суд изменил приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы. Хачатурову С. Э. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении. Также суд на 5,5 лет отправил в исправительную колонию общего режима экс-акционера Росгосстрахбанка Надежду Клепальскую.
Ранее, 14 июля 2020 г., Дорогомиловский суд Москвы признал Хачатурова виновным в мошенничестве в особо крупном размере, растрате и отмывании денежных средств. За это его осудили на 8 лет лишения свободы. Клепальская получила срок в 6 лет за пособничество в совершении данных деяний.
Из решения суда следовало, что Хачатуров виновен в растрате средств банка «ФК Открытие» и компании «РГС-активы» на сумму 5,77 млрд руб. и 2,41 млрд руб. Суд постановил взыскать с него и Клепальской в пользу потерпевших сумму ущерба. С этой же целью имущество и активы осужденных на общую сумму более 2 млрд руб. были арестованы.
В дальнейшем приговор был обжалован. 16 октября того же года Мосгорсуд смягчил приговор обоим фигурантам дела. Так, действия Хачатурова были переквалифицированы с растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).
Уголовное преследование по статье о легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) было прекращено. Клепальскую освободили из-под стражи, изменив ее наказание на 3 года условно с испытательным сроком в 4 года. Однако в январе этого года Второй кассационный суд отменил это решение и отправил дело в Мосгорсуд на рассмотрение в новом составе, сообщал ТАСС.
Хачатуров был задержан в апреле 2018 г. по обвинению в растрате. По версии следствия, за несколько месяцев до передачи контроля над «Россгосстрахом» банку «Открытие» Хачатуров и Клепальская переоформили принадлежавшие «РГС-активам» более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной Хачатурову фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 г. Через несколько месяцев эти акции были проданы банку «Траст». После этого следствие переквалифицировало обвинение на особо крупное мошенничество.