В Мурманской области при сходе лавины погиб ребенок

Ранее в МЧС региона сообщили, что в результате схода лавины в районе поселка Имандра находится несовершеннолетний ребенок 2008 года рождения, остальные члены туристической группы, в которую входили 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, в медицинской помощи не нуждаются.