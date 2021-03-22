В Мурманской области при сходе лавины погиб ребенок
Спасатели обнаружили тело несовершеннолетней девочки после схода лавины в Мурманской области, спасти ее не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по региону.
«Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, девочка погибла», — сказали агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее в МЧС региона сообщили, что в результате схода лавины в районе поселка Имандра находится несовершеннолетний ребенок 2008 года рождения, остальные члены туристической группы, в которую входили 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, в медицинской помощи не нуждаются.
О происшествии ранее сообщил глава Оленегорска Олег Самарский. Он сказал, что на месте схода лавины могла находиться туристическая группа.