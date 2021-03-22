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В Мурманской области при сходе лавины погиб ребенок

Ведомости

Спасатели обнаружили тело несовершеннолетней девочки после схода лавины в Мурманской области, спасти ее не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по региону.

«Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, девочка погибла», — сказали агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее в МЧС региона сообщили, что в результате схода лавины в районе поселка Имандра находится несовершеннолетний ребенок 2008 года рождения, остальные члены туристической группы, в которую входили 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, в медицинской помощи не нуждаются.

О происшествии ранее сообщил глава Оленегорска Олег Самарский. Он сказал, что на месте схода лавины могла находиться туристическая группа.

Ранее по теме: Под завалами после схода лавины в Мурманской области могут находиться 15 человек
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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