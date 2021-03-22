В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после падения на трапе самолета
Самочувствие у президента США Джо Байдена отличное, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов, который был связан с падением главы Белого дома на трапе самолета.
«Он 100% отлично себя чувствует», — цитирует «РИА Новости» Псаки. — «Не знаю, поднимались ли вы по нему (трапу президентского самолета. — прим. ред.), это иногда довольно сложно».
Инцидент с Байденом произошел 19 марта. Американские телеканалы распространили видео, на котором президент США быстро поднимается по трапу самолета, дважды спотыкается и на третий раз падает на колени. После этого глава государства отряхивает брюки и идет дальше по ступенькам. Перед тем как зайти внутрь воздушного судна, он отдает честь военнослужащим базы, которую посетил.
Позднее в Белом доме назвали причиной произошедшего сильный ветер.