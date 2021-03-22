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В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после падения на трапе самолета

Ведомости

Самочувствие у президента США Джо Байдена отличное, заявила его пресс-секретарь Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов, который был связан с падением главы Белого дома на трапе самолета.

«Он 100% отлично себя чувствует», — цитирует «РИА Новости» Псаки. — «Не знаю, поднимались ли вы по нему (трапу президентского самолета. — прим. ред.), это иногда довольно сложно».

Инцидент с Байденом произошел 19 марта. Американские телеканалы распространили видео, на котором президент США быстро поднимается по трапу самолета, дважды спотыкается и на третий раз падает на колени. После этого глава государства отряхивает брюки и идет дальше по ступенькам. Перед тем как зайти внутрь воздушного судна, он отдает честь военнослужащим базы, которую посетил.

Позднее в Белом доме назвали причиной произошедшего сильный ветер.

Ранее по теме: Трамп отреагировал на падение Байдена на трапе самолета
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных