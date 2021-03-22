Беглов поддержал предложение установить памятник жертвам COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал идею установить памятник погибшим от коронавируса. С соответствующим предложением к губернатору обратилась медицинская рабочая группа при межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора.
«Губернатор Александр Беглов поддержал обращение межведомственной медицинской рабочей группы и общественности», — говорится в сообщении.
В обращении к губернатору отмечается, что памяти медработников, умерших от коронавируса, посвящена недавно установленная на Петроградской стороне скульптура «Печальный ангел».
Новый памятник, как рассказали авторы инициативы, необходимо посвятить памяти других людей, которые трудились на благо города и погибли от инфекции, в частности, учителей, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, социальных работников, работников коммунальных служб, представителей всех национальностей и вероисповеданий.