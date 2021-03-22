Беглов поддержал предложение установить памятник жертвам COVID-19

Новый памятник, как рассказали авторы инициативы, необходимо посвятить памяти других людей, которые трудились на благо города и погибли от инфекции, в частности, учителей, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, социальных работников, работников коммунальных служб, представителей всех национальностей и вероисповеданий.