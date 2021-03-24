Бастрыкин поручил проверить выставку человеческих тел в Москве
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов «Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса на ВДНХ в Москве, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству», — подчеркнули в СКР.
Петренко отметила, что, по мнению общественников, выставка «нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих». В интернете распространяется петиция с требованием закрыть выставку, добавили в ведомстве.
Ранее с критикой в адрес выставки выступили партия «Коммунисты России», РПЦ и глава СПЧ Валерий Фадеев. На требование закрыть выставку ее организаторы ответили, что она является частной и проходит в павильоне, который арендатор вправе использовать под любые мероприятия, писали «РИА Новости».
Выставка «Мир тела» открылась 12 марта в павильоне № 21 на ВДНХ. На сайте выставки говорится, что все ее экспонаты – реальные тела, пожертвованные ей их донорами. Тела были обработаны по правилам пластинации – процесс обработки, который помогает сохранить правильный внешний вид внутренних органов тела. С 1980 г. более 19 тыс. человек пожертвовали выставке свои тела. Выставка помогает понять структуру тела и взаимодействие отдельных его систем и органов, говорится на сайте.