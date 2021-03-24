Бастрыкин поручил проверить выставку человеческих тел в Москве

Выставка «Мир тела» открылась 12 марта в павильоне № 21 на ВДНХ. На сайте выставки говорится, что все ее экспонаты – реальные тела, пожертвованные ей их донорами. Тела были обработаны по правилам пластинации – процесс обработки, который помогает сохранить правильный внешний вид внутренних органов тела. С 1980 г. более 19 тыс. человек пожертвовали выставке свои тела. Выставка помогает понять структуру тела и взаимодействие отдельных его систем и органов, говорится на сайте.