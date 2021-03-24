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Бастрыкин поручил проверить выставку человеческих тел в Москве

Ведомости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов «Мир тела» доктора Гюнтера фон Хагенса на ВДНХ в Москве, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Глава ведомства поручил следователям досконально изучить все аспекты и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки на соответствие ее российскому законодательству», — подчеркнули в СКР.

Петренко отметила, что, по мнению общественников, выставка «нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих». В интернете распространяется петиция с требованием закрыть выставку, добавили в ведомстве.

Ранее с критикой в адрес выставки выступили партия «Коммунисты России», РПЦ и глава СПЧ Валерий Фадеев. На требование закрыть выставку ее организаторы ответили, что она является частной и проходит в павильоне, который арендатор вправе использовать под любые мероприятия, писали «РИА Новости».

Выставка «Мир тела» открылась 12 марта в павильоне № 21 на ВДНХ. На сайте выставки говорится, что все ее экспонаты – реальные тела, пожертвованные ей их донорами. Тела были обработаны по правилам пластинации – процесс обработки, который помогает сохранить правильный внешний вид внутренних органов тела. С 1980 г. более 19 тыс. человек пожертвовали выставке свои тела. Выставка помогает понять структуру тела и взаимодействие отдельных его систем и органов, говорится на сайте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных