Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети
Первый энергоблок Белорусской АЭС отключен от сети для проведения испытаний и других работ, сообщает Минэнерго Белоруссии.
«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, первый энергоблок БелАЭС отключен от сети для проведения испытаний и регламентных работ», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
БелАЭС была подключена к объединенной энергосистеме республики в ноябре прошлого года.
2 февраля 2021 г. БелАЭС выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. В минэнерго отметили, что с вводом двух энергоблоков БелАЭС в промышленную эксплуатацию выработка электроэнергии составит порядка 18 млрд кВтч в год. БелАЭС обеспечит около 40% внутренних потребностей в электроэнергии и позволит ежегодно замещать порядка 4,5 млрд куб. м природного газа.
1 сентября 2020 года пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций сообщила, что Литва, Латвия и Эстония откажутся от торговли электроэнергией с Минском. Власти прибалтийских стран настаивают, что БелАЭС угрожает их экологической безопасности.