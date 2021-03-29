Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт»

В пресс-службе Минздрава «Ведомостям» рассказали, что сегодня в Минздрав России от разработчика поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». «В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — пояснили в пресс-службе.