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Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт»

Ведомости

НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи подал заявку на регистрацию однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Это следует из информации, опубликованной в государственном реестре лекарственных средств. Заявка была подана 29 марта. 

Вакцина является векторной и выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. Одна прививочная доза составляет 0,5 мл. Препарат хранится в замороженном виде 12 месяцев, в жидком — два месяца, говорится в реестре.

В пресс-службе Минздрава «Ведомостям» рассказали, что сегодня в Минздрав России от разработчика поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». «В ближайшее время подведомственной экспертной организацией Минздрава России будет проведена экспертиза ее качества, безопасности и эффективности, после чего будет принято соответствующее решение», — пояснили в пресс-службе.

22 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» завершены. В конце февраля «Спутник V» подал заявку на экстренное одобрение в России и нескольких других странах «Спутник Лайт». 

В России официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор», третья — «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных