Допускающее к ЕГЭ итоговое сочинение перенесли на 10 дней из-за коронавируса
Минпросвещения и Рособрнадзор перенесли итоговое сочинение для школьников, которое является допуском к ЕГЭ, с 5 апреля на 15 апреля, следует из текста приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно материалам, в приказ «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения)» вносятся следующие изменения: Слова «5 апреля 2021 года» заменяются словами «15 апреля 2021 года».
При этом дополнительные даты также сдвигаются с 21 апреля и 5 мая на 5 мая и 19 мая 2021 года.
В конце февраля правительство приняло решение упростить проведение итоговой аттестации для школьников в 2021 г. из-за коронавируса. Для девятиклассников в этом году предусмотрена отмена проведения итоговой аттестации по предметам по выбору, они смогут получить аттестаты об основном общем образовании, пройдя ГИА только по русскому языку и математике. Выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, смогут сдать вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Для поступления в вузы необходимость сдать ЕГЭ по необходимым предметам сохраняется.
Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 г. запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Для не поступающих в вузы — с 24 по 28 мая. При этом досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов в 2021 г. был отменен. Сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены в этом году планируют 795 тыс. школьников.