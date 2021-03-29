Ведущую Екатерину Стриженову госпитализировали после падения в прямом эфире

Соведущий Стриженовой Руслан Осташко сообщил «РИА Новостям», что его коллегу увезли на «скорой». Он отметил, что программа будет продолжаться без нее, так как «ведущих достаточно». «Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный», — добавил он.