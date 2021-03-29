Ведущую Екатерину Стриженову госпитализировали после падения в прямом эфире
Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова была госпитализирована после того, как оступилась и упала во время съемок передачи «Время покажет» на Первом канале.
«Ведущая действительно получила травму руки при падении и была немедленно госпитализирована. Мы желаем Екатерине скорейшего выздоровления и возвращения в эфир», — заявили агентству ТАСС в пресс-службе канала.
Соведущий Стриженовой Руслан Осташко сообщил «РИА Новостям», что его коллегу увезли на «скорой». Он отметил, что программа будет продолжаться без нее, так как «ведущих достаточно». «Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный», — добавил он.
На Первом канале Стриженова ведет также передачу «Доброе утро». Кроме того, на ее счету более 40 ролей в фильмах и сериалах, включая ленты «Куприн. Яма», «У каждого своя война» и «Любовь-морковь».