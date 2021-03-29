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Ведущую Екатерину Стриженову госпитализировали после падения в прямом эфире

Ведомости

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова была госпитализирована после того, как оступилась и упала во время съемок передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Ведущая действительно получила травму руки при падении и была немедленно госпитализирована. Мы желаем Екатерине скорейшего выздоровления и возвращения в эфир», — заявили агентству ТАСС в пресс-службе канала.

Соведущий Стриженовой Руслан Осташко сообщил «РИА Новостям», что его коллегу увезли на «скорой». Он отметил, что программа будет продолжаться без нее, так как «ведущих достаточно». «Скорее всего, перелом у нее уже подтвержденный», — добавил он.

На Первом канале Стриженова ведет также передачу «Доброе утро». Кроме того, на ее счету более 40 ролей в фильмах и сериалах, включая ленты «Куприн. Яма», «У каждого своя война» и «Любовь-морковь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных