Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве замглавы правительства Ставрополья
Исполняющего обязанности замглавы правительства Ставропольского края Романа Петрашова арестовали по обвинению в мошенничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе Чертановского суда Москвы.
«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая в отношении обвиняемого Романа Петрашова», — сообщили агентству в суде. Чиновника обвиняют в совершении мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он не признает.
Сотрудники СКР, ФСБ и МВД России задержали Петрашова по делу о мошенничестве 31 марта. На его рабочем месте и дома прошли обыски, подробности их результатов не сообщались.
Следствие считает, что Петрашов в 2013-2015 гг. под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн руб. Он, как выяснили следователи, получил деньги лично, через посредников и путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц.
До этого, в середине марта, в аэропорту Ставрополя был задержан экс-заместитель главы правительства Ставрополья Александр Золотарев по подозрению в получении взяток на общую сумму 63 млн руб. После задержания Золотарева губернатор Ставрополья отправил в отставку правительство региона.