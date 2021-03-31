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Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве замглавы правительства Ставрополья

Ведомости

Исполняющего обязанности замглавы правительства Ставропольского края Романа Петрашова арестовали по обвинению в мошенничестве, сообщили ТАСС в пресс-службе Чертановского суда Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 мая в отношении обвиняемого Романа Петрашова», — сообщили агентству в суде. Чиновника обвиняют в совершении мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он не признает. 

Сотрудники СКР, ФСБ и МВД России задержали Петрашова по делу о мошенничестве 31 марта. На его рабочем месте и дома прошли обыски, подробности их результатов не сообщались.

Следствие считает, что Петрашов в 2013-2015 гг. под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн руб. Он, как выяснили следователи, получил деньги лично, через посредников и путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц.

До этого, в середине марта, в аэропорту Ставрополя был задержан экс-заместитель главы правительства Ставрополья Александр Золотарев по подозрению в получении взяток на общую сумму 63 млн руб. После задержания Золотарева губернатор Ставрополья отправил в отставку правительство региона.

Ранее по теме: И. о. замглавы правительства Ставрополья задержали по подозрению в мошенничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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