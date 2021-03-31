Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве замглавы правительства Ставрополья

Следствие считает, что Петрашов в 2013-2015 гг. под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн руб. Он, как выяснили следователи, получил деньги лично, через посредников и путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц.