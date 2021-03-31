Инфляция в России сохранилась на уровне 0,2% вторую неделю подряд

В то же время после подорожания в начале года в России стали дешеветь овощи. За счет снижения цен на огурцы (на 5,4%) и помидоры (на 2%) плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,2%, заметили в статистическом ведомстве. При этом стоимость моркови выросла на 3,1%, картофеля – на 2,6%, капусты белокочанной – на 1,8%, лука – на 1,5%.