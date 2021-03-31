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Инфляция в России сохранилась на уровне 0,2% вторую неделю подряд

Ведомости

Потребительские цены в России в период с 23 по 29 марта выросли на 0,2%, сообщил Росстат. Таким образом, инфляция сохранятся на одном уровне вторую неделю подряд: в период с 16 по 22 марта она также составила 0,2%.

В целом с начала марта потребительские цены увеличились на 0,7%, а с 1 января — на 2,2%.

В то же время после подорожания в начале года в России стали дешеветь овощи. За счет снижения цен на огурцы (на 5,4%) и помидоры (на 2%) плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,2%, заметили в статистическом ведомстве. При этом стоимость моркови выросла на 3,1%, картофеля – на 2,6%, капусты белокочанной – на 1,8%, лука – на 1,5%.

Стоимость сахара за неделю увеличилась на 0,5% в среднем по стране, а подсолнечное масло в среднем по России подорожало на 0,4%. Предельную стоимость этих товаров правительство установило в декабре.

По итогам 2020 г. инфляция составила 4,9%. На пресс-конференции 19 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен в стране находятся вблизи максимальных значений. Ожидается, что в дальнейшем они начнут замедляться.

Ранее по теме: В России продлили заморозку цен на сахар и масло

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных