Инфляция в России сохранилась на уровне 0,2% вторую неделю подряд
Потребительские цены в России в период с 23 по 29 марта выросли на 0,2%, сообщил Росстат. Таким образом, инфляция сохранятся на одном уровне вторую неделю подряд: в период с 16 по 22 марта она также составила 0,2%.
В целом с начала марта потребительские цены увеличились на 0,7%, а с 1 января — на 2,2%.
В то же время после подорожания в начале года в России стали дешеветь овощи. За счет снижения цен на огурцы (на 5,4%) и помидоры (на 2%) плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,2%, заметили в статистическом ведомстве. При этом стоимость моркови выросла на 3,1%, картофеля – на 2,6%, капусты белокочанной – на 1,8%, лука – на 1,5%.
Стоимость сахара за неделю увеличилась на 0,5% в среднем по стране, а подсолнечное масло в среднем по России подорожало на 0,4%. Предельную стоимость этих товаров правительство установило в декабре.
По итогам 2020 г. инфляция составила 4,9%. На пресс-конференции 19 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что темпы роста цен в стране находятся вблизи максимальных значений. Ожидается, что в дальнейшем они начнут замедляться.