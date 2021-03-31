Глава Минздрава привился от коронавируса «Спутником V»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».
«Да, я вакцинировался вакциной производства Института им. Гамалеи, и поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях, и в том числе в красных зонах, то для меня, как и для всех медицинских работников, необходимо получить эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания», — сказал он (цитата по ТАСС).
Он также отметил, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация.
«Мы рассчитываем, что скорее всего потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», — сказал министр.
23 марта президент России Владимир Путин привился от коронавируса, при этом название вакцины не уточнялось.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.