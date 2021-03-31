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Глава Минздрава привился от коронавируса «Спутником V»

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

«Да, я вакцинировался вакциной производства Института им. Гамалеи, и поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях, и в том числе в красных зонах, то для меня, как и для всех медицинских работников, необходимо получить эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Он также отметил, что привитым от коронавируса в дальнейшем потребуется ревакцинация. 

«Мы рассчитываем, что скорее всего потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается», — сказал министр.

23 марта президент России Владимир Путин привился от коронавируса, при этом название вакцины не уточнялось. 

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

Ранее по теме: Путин не стал называть выбранную им вакцину от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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