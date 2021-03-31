Глава Минздрава привился от коронавируса «Спутником V»

«Да, я вакцинировался вакциной производства Института им. Гамалеи, и поскольку в силу своей работы мне приходится бывать в медицинских организациях, и в том числе в красных зонах, то для меня, как и для всех медицинских работников, необходимо получить эту профилактическую защиту, что позволяет избежать грозных осложнений и заболевания», — сказал он (цитата по ТАСС).