Молодежная сборная России по футболу выбыла с чемпионата Европы
Молодежная сборная России по футболу проиграла команде Дании со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Венгрии и Словении.
Это было второе поражение молодежной сборной при одной победе в групповом этапе. Таким образом, российская команда заняла третье место в группе С и выбыла из чемпионата до выхода в плей-офф.
В параллельном матче группы сборная Франции переиграла команду Исландии со счетом 2:0. Французская команда набрала 6 очков и вышла в 1/4 финала вместе с датчанами (9 очков). Сборная Исландии проиграла все матчи группы и заняла четвертое место.
До этого российская молодежная сборная, состоящая из игроков младше 21 года, обыграла команду Исландии (4:1), но затем уступила Франции со счетом 0:2.