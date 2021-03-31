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Молодежная сборная России по футболу выбыла с чемпионата Европы

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Молодежная сборная России по футболу проиграла команде Дании со счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Венгрии и Словении. 

Это было второе поражение молодежной сборной при одной победе в групповом этапе. Таким образом, российская команда заняла третье место в группе С и выбыла из чемпионата до выхода в плей-офф. 

В параллельном матче группы сборная Франции переиграла команду Исландии со счетом 2:0. Французская команда набрала 6 очков и вышла в 1/4 финала вместе с датчанами (9 очков). Сборная Исландии проиграла все матчи группы и заняла четвертое место.

До этого российская молодежная сборная, состоящая из игроков младше 21 года, обыграла команду Исландии (4:1), но затем уступила Франции со счетом 0:2.

Ранее по теме: Молодежная сборная России проиграла Франции на отборе ЧМ Европы по футболу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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