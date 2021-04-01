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Генконсульство США в Екатеринбурге перестанет выдавать визы

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Генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановит выдачу виз, рассказал американский посол в России Джон Салливан.

«Генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работать. Однако с 1 апреля 2021 г. консульство приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США», — сказал Салливан в заявлении, текст которого опубликован на сайте посольства. По его словам, такое решение принято «по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США», а также условий работы персонала посольства в России.

Кроме этого, Салливан сообщил, что США не возобновят работу генерального консульства США во Владивостоке в ближайшее время.

Теперь все визы россиянам будут выдаваться только в посольстве США в Москве. Ранее с 1 марта 2021 г. генконсульство начало принимать заявки на туристическую визу для путешествий, деловых поездок и лечения в США. Это касалось только тех людей, которым не нужно проходить собеседование.

25 декабря в газете The Washington Post вышел материал, в котором рассказывается о трудностях в получении российских виз для американских дипломатов. Издание подчеркивало, что для выдачи каждого разрешения на пребывание сотрудника на территории России требуются длительные переговоры. Из-за этого посольство в Москве страдает от нехватки персонала, в результате чего дипломаты вынуждены заниматься уборкой снега и дезинцифицированием помещений. Кроме того, США не могут получить визы для специалистов, которые могли бы прибыть в Москву для ремонта неисправных лифтов и пожарной сигнализации в посольстве.

Российское посольство в США, комментируя статью газеты, заявило, что это США стали инициаторами «визовой войны»: именно Вашингтон навязал практику «персональных визовых разменов», когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных