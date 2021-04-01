Генконсульство США в Екатеринбурге перестанет выдавать визы
Генеральное консульство США в Екатеринбурге приостановит выдачу виз, рассказал американский посол в России Джон Салливан.
«Генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работать. Однако с 1 апреля 2021 г. консульство приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США», — сказал Салливан в заявлении, текст которого опубликован на сайте посольства. По его словам, такое решение принято «по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США», а также условий работы персонала посольства в России.
Кроме этого, Салливан сообщил, что США не возобновят работу генерального консульства США во Владивостоке в ближайшее время.
Теперь все визы россиянам будут выдаваться только в посольстве США в Москве. Ранее с 1 марта 2021 г. генконсульство начало принимать заявки на туристическую визу для путешествий, деловых поездок и лечения в США. Это касалось только тех людей, которым не нужно проходить собеседование.
25 декабря в газете The Washington Post вышел материал, в котором рассказывается о трудностях в получении российских виз для американских дипломатов. Издание подчеркивало, что для выдачи каждого разрешения на пребывание сотрудника на территории России требуются длительные переговоры. Из-за этого посольство в Москве страдает от нехватки персонала, в результате чего дипломаты вынуждены заниматься уборкой снега и дезинцифицированием помещений. Кроме того, США не могут получить визы для специалистов, которые могли бы прибыть в Москву для ремонта неисправных лифтов и пожарной сигнализации в посольстве.
Российское посольство в США, комментируя статью газеты, заявило, что это США стали инициаторами «визовой войны»: именно Вашингтон навязал практику «персональных визовых разменов», когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников.