Генконсульство США в Екатеринбурге перестанет выдавать визы

25 декабря в газете The Washington Post вышел материал, в котором рассказывается о трудностях в получении российских виз для американских дипломатов. Издание подчеркивало, что для выдачи каждого разрешения на пребывание сотрудника на территории России требуются длительные переговоры. Из-за этого посольство в Москве страдает от нехватки персонала, в результате чего дипломаты вынуждены заниматься уборкой снега и дезинцифицированием помещений. Кроме того, США не могут получить визы для специалистов, которые могли бы прибыть в Москву для ремонта неисправных лифтов и пожарной сигнализации в посольстве.