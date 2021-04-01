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В Москве открыли две новые станции метро

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Две новые станции метро — «Народное ополчение» и «Мневники» — открыли в Москве, сообщила пресс-служба мэра города.

«На Большой кольцевой линии метро (БКЛ) открыли еще две станции — «Народное Ополчение» и «Мневники»», — говорится в сообщении. Ожидается, что новыми станциями будут пользоваться 42,4 тыс. пассажиров в сутки. В перспективе пассажиропоток станций увеличится до 95,4 тыс. человек в день, рассказали в мэрии.

После открытия новых станций на западном радиусе БКЛ будет организовано вилочное движение. Отправляясь со станции «Савеловская», поезда будут следовать до «Хорошевской» и далее либо до станции «Деловой центр», либо до новой станции «Мневники». 

В ходе церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с появлением новых станций время в пути для проживающих в этом районе москвичей сократится на 30–40 минут. Всего теперь в составе БКЛ действуют 12 станций из 31 запланированной. Завершить строительство БКЛ планируется примерно через два года, добавил он.

Ранее по теме: В Москве открыли станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных