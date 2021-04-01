В Москве открыли две новые станции метро
Две новые станции метро — «Народное ополчение» и «Мневники» — открыли в Москве, сообщила пресс-служба мэра города.
«На Большой кольцевой линии метро (БКЛ) открыли еще две станции — «Народное Ополчение» и «Мневники»», — говорится в сообщении. Ожидается, что новыми станциями будут пользоваться 42,4 тыс. пассажиров в сутки. В перспективе пассажиропоток станций увеличится до 95,4 тыс. человек в день, рассказали в мэрии.
После открытия новых станций на западном радиусе БКЛ будет организовано вилочное движение. Отправляясь со станции «Савеловская», поезда будут следовать до «Хорошевской» и далее либо до станции «Деловой центр», либо до новой станции «Мневники».
В ходе церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с появлением новых станций время в пути для проживающих в этом районе москвичей сократится на 30–40 минут. Всего теперь в составе БКЛ действуют 12 станций из 31 запланированной. Завершить строительство БКЛ планируется примерно через два года, добавил он.