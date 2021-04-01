В Москве открыли две новые станции метро

В ходе церемонии открытия мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с появлением новых станций время в пути для проживающих в этом районе москвичей сократится на 30–40 минут. Всего теперь в составе БКЛ действуют 12 станций из 31 запланированной. Завершить строительство БКЛ планируется примерно через два года, добавил он.