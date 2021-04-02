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Глава РФПИ заявил о планах привить от коронавируса всех желающих к лету

Ведомости

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все желающие смогут сделать прививку от коронавируса к началу лета. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

«По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — сказал глава РФПИ.

Также Дмитриев сообщил, в настоящий момент фонд налаживает международное производство российского препарата «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса. Пока РФПИ договорился с 10 странами и 20 производителями. Кроме того, Индия и Корея уже приступили к производству лекарства.

Массовая вакцинация россиян от коронавируса стартовала 18 января. В стране зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», эффективность которого оценили в 91,6%, а против тяжелой формы COVID-19 — 100%, «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от центра им. Чумакова.

По данным университета Джонса Хопкинса, Россия является пятой страной мира по числу жителей с выявленным коронавирусом. Таковых зарегистрировано 4,6 млн, из которых у 8792 инфекцию обнаружили за последние сутки. Умерли в течение 24 часов 400 пациентов с COVID-19, а за все время пандемии — 99,6 тыс. человек.

Ранее по теме: В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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