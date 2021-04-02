Глава РФПИ заявил о планах привить от коронавируса всех желающих к лету

«По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом», — сказал глава РФПИ.