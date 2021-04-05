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Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин

Ведомости

Спортивный комментатор Владимир Гендлин скончался на 85-м году жизни, сообщают «Ведомости. Спорт». Причиной смерти стали осложнения, возникшие после перенесенного COVID-19.

9 марта Гендлин после обширного инфаркта перенес две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные, позднее было установлено наличие антител, в связи с чем был сделан вывод о перенесенном COVID-19. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии, 4 апреля комментатор был переведен на ИВЛ.

Гендлин был двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ, как комментатор специализировался на теме бокса. В середине 90-х создал программу «Большой ринг» на канале НТВ. С 1994 по 2016 гг. он работал комментатором на трансляциях каналов НТВ и НТВ-Плюс, с 2000 г. — также на Первом канале.

На телевидение он перешел после окончания спортивной карьеры. На любительском уровне Гендлин провел 51 бой (50 побед, одно поражение), был мастером спорта по боксу. В 1989 г. возглавил первый в СССР клуб профессионального бокса «Ред старз», входил в руководство Союза боксеров России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных