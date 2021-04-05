Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин
9 марта Гендлин после обширного инфаркта перенес две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные, позднее было установлено наличие антител, в связи с чем был сделан вывод о перенесенном COVID-19. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии, 4 апреля комментатор был переведен на ИВЛ.
Гендлин был двукратным лауреатом телевизионной премии ТЭФИ, как комментатор специализировался на теме бокса. В середине 90-х создал программу «Большой ринг» на канале НТВ. С 1994 по 2016 гг. он работал комментатором на трансляциях каналов НТВ и НТВ-Плюс, с 2000 г. — также на Первом канале.
На телевидение он перешел после окончания спортивной карьеры. На любительском уровне Гендлин провел 51 бой (50 побед, одно поражение), был мастером спорта по боксу. В 1989 г. возглавил первый в СССР клуб профессионального бокса «Ред старз», входил в руководство Союза боксеров России.