Умер спортивный комментатор Владимир Гендлин

9 марта Гендлин после обширного инфаркта перенес две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные, позднее было установлено наличие антител, в связи с чем был сделан вывод о перенесенном COVID-19. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии, 4 апреля комментатор был переведен на ИВЛ.