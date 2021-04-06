Белоруссия закроет свои посольства в нескольких странах
Власти Белоруссии планируют закрыть посольства республики в нескольких странах мира, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у белорусского президента, передает «Белта».
«Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства — там, где мы видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи», — цитирует агентство министра. При этом власти намерены уделить внимание расширению присутствия в перспективных с их точки зрения регионах, отметил Макей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений заявил, что Минск не видит перспектив белорусского дипломатического присутствия в ряде стран. Он задал вопрос о том, зачем сохранять свои посольства и тратить бюджетные средства на их содержание. По его словам, все необходимые вопросы можно обсуждать на площадках различных международных организаций, включая ООН.