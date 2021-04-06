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Белоруссия закроет свои посольства в нескольких странах

Ведомости

Власти Белоруссии планируют закрыть посольства республики в нескольких странах мира, сообщил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у белорусского президента, передает «Белта».

«Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства — там, где мы видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи», — цитирует агентство министра. При этом власти намерены уделить внимание расширению присутствия в перспективных с их точки зрения регионах, отметил Макей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений заявил, что Минск не видит перспектив белорусского дипломатического присутствия в ряде стран. Он задал вопрос о том, зачем сохранять свои посольства и тратить бюджетные средства на их содержание. По его словам, все необходимые вопросы можно обсуждать на площадках различных международных организаций, включая ООН.

Ранее по теме: Лукашенко заявил о необходимости закрыть посольства Белоруссии в ряде стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных