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Лукашенко заявил о необходимости закрыть посольства Белоруссии в ряде стран

Ведомости

Минск не видит перспектив белорусского дипломатического присутствия в ряде стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по оптимизации сети загранучреждений.

«Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой», — сказал он (цитата по «Белта»).

Лукашенко пояснил, что все необходимые вопросы можно обсуждать на площадках различных международных организаций, включая ООН. «Нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность», — подчеркнул он.

Президент Белоруссии выступил против «раздувания штата». Он пояснил, что открывать новые учреждения в других странах нужно за счет перераспределения уже имеющихся ресурсов.

12 марта Министерство иностранных дел (МИД) Польши объявило о высылке из страны генерального консула Белоруссии в Белостоке и консула республики в Варшаве. Это было сделано после того, как белорусское внешнеполитическое ведомство предложило генеральному консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики из-за его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (участники антикоммунистического движения в Польше в 1940-1950 гг.). В ответ на это Польша объявила персоной нон грата белорусского дипломата из посольства Белоруссии в Варшаве. После этого МИД Белоруссии предложил покинуть территорию республики уже руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно. 

Кроме того, 2 октября прошлого года МИД Белоруссии потребовал от посольств Польши и Литвы в республике сократить число работающих сотрудников «ввиду однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран». Через несколько дней после этого белорусские послы в указанных странах были отозваны для консультаций.

Ранее по теме: Посольствам Польши и Литвы в Белоруссии приказали сократить штат

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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