Лукашенко заявил о необходимости закрыть посольства Белоруссии в ряде стран

12 марта Министерство иностранных дел (МИД) Польши объявило о высылке из страны генерального консула Белоруссии в Белостоке и консула республики в Варшаве. Это было сделано после того, как белорусское внешнеполитическое ведомство предложило генеральному консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию республики из-за его участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат» (участники антикоммунистического движения в Польше в 1940-1950 гг.). В ответ на это Польша объявила персоной нон грата белорусского дипломата из посольства Белоруссии в Варшаве. После этого МИД Белоруссии предложил покинуть территорию республики уже руководителю и консулу генконсульства Польши в Гродно.